  • الإثنين 02 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر10:03 م
بحث متقدم
الاهلى وطنطا

بث مباشر.. مباراة الأهلي وطنطا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

هل يُشير خطاب الرئيس إلى انفراجة سياسية؟

اغتصاب - صورة أرشيفية

من المؤبد إلى «الإخصاء».. عقوبات المتحرشين حول العالم

حمدى الفخرانى - أرشيفية

انتحار نجل «حمدي الفخراني» شنقًا

الرئيس السيسي

أول تعليق للمعارضة على فوز«السيسي» بولاية ثانية

الرئيس السوداني عمر البشير

«البشير»: حققنا نقلة نوعية في علاقاتنا مع مصر

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

رئيس الوزراء القادم «سيدة»

الرئيس السيسي مع حازم عبدالعظيم (أرشيفية)

6 نصائح للرئيس لفتح صفحة جديدة

موسى مصطفى موسى

سنتصدى بكل قوة لمعارضي«السيسي»

رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد «أبي أحمد»

أول تعليق لرئيس وزراء إثيوبيا الجديد عن «سد النهضة»

الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي وطنطا

الرياضة

بالصور.. الاهلى يعزز من صدارته للدورى بعد فوزه على الاتحاد
بالصور.. الاهلى يعزز من صدارته للدورى بعد فوزه على الاتحاد

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الشوط الأول.. تعادل سلبي بين مصر والبرتغال

#

الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على طنطا بهدف «أزارو»

#

الشوط الأول.. الأهلي يتعادل سلبيًا مع الأسيوطي

#

الأهلي والوداد 1 ـ 1 في الشوط الأول

المصريون

الاهلى

طنطا

الشوط الاول

حسم التعادل السلبي بدون أهداف، نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام طنطا، المقامة حاليًا على ملعب القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ30 للدوري الممتاز.

بداية المباراة حماسية من جانب فريق طنطا، عن طريق المحترف التونسى سيف الجزيرى الذى سدد كرة قوية أمسك بها على لطفى، وحصل مصطفى أمين قائد أبناء السيد البدوى فى الدقيقة السابعة على ركلة حرة بعد أن قام أحمد فتحى بعرقلته.

وقام محمد الشاذلى لاعب طنطا بعرقلة وليد أزارو فى الدقيقة التاسعة أمام منطقة الجزاء، بعدما اعترض طريقه وحرمه من الوصول لمرمى أبناء السيد البدوى، وتبادل الفريقان الكرة فى وسط الملعب قبل أن ينطلق باكا بهجمة مرتدة نجح دفاع الضيوف فى تشتيتها، ثم أطلق أحمد فتحى كرة عرضية تصدى لها اللاعب يحيى تراورى لتخرج بعيدا عن منطقة الجزاء.

ومرر صبرى رحيل كرة عرضية لم تجد أى متابعة من جانب هجوم الأهلى أو خط الوسط ليُبعدها دفاع طنطا، وسيطر الفريق الأحمر على مجريات الأمور لكن دون خطورة حقيقية على مرمى الضيوف، واحتسب إبراهيم نور الدين خطأ لصالح ميدو جابر فى الدقيقة 21 بعد عرقلته من دفاع الخصم. وحصل طنطا على ركلة ركنية سددها محمد مرسى، لكن دفاع الأهلى أبعدها عن مرمى على لطفي.

توقفت المباراة للحظات من أجل علاج إسلام طارق الذى تعرض لالتحام قوى من جانب الجنوب أفريقى باكامانى، واضطر الجهاز الطبى لطنطا إلى النزول لأرض الملعب وإسعاف اللاعب قبل ان يُستأنف اللقاء مرة أخرى.

وحصل الأهلى على ركلة حُرة تصدى لها باكا لكن الكرة ارتطمت بدفاع طنطا لتخرج لركلة ركنية، وانطلق أكرم توفيق بالكرة ونجح فى مراوغة أكثر من مدافع قبل أن يمررها بطريقة خاطئة داخل منطقة الجزاء لتجد أقدام الخصم.

واستحوذ الأهلى نسبياً على مجريات هذا الشوط وسط محاولات قليلة من جانب طنطا على مرمى على لطفي، وسدد محمد مرسى أخطر كرة فى المباراة على مرمى الأهلى بعدما انطلق وسط حصار مدافعى الأحمر، لكنه تسرع وأسكنها بجوار الشباك،ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الاول بالتعادل السلبى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هوامش ضرورية على إعلان نتيجة الانتخابات

جمال سلطان

الوصاية على السلفية في مصر؟!

محمود سلطان

الحديث المبكر عن تعديل الدستور

فراج إسماعيل

العاق غلب المرحوم

حسام فتحي

(نساء زى الفل نجحن فى حكم شعوبهن)

محمد عبدالقدوس

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» «ميدو» يظهر بـ«السبحة» بعد الفيديو الفاضح
» إصابة 17 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة
» «العميد» يعلن قائمة المصري لمباراة مونانا الجابوني
» تورط مبارك في تلقي مساعدات من القذافي
» الإعدام شنقًا لعاطل قتل صيادًا وخطيبته لرفض ممارسة الجنس
» عمرو أديب يسخر من هزيمة الزمالك أمام الإسماعيلي
» خالد منتصر يُهين السيدات المُحجبات
» تصوير جوي.. للدمار الشامل الذي تعرضت له الغوطة
» هجوم ناري لـ«مرتضى» على جهاز الزمالك
» شرط ترخيص عمل الجامعات بالعاصمة الجديدة
» «المسابقات» تعلن مواعيد الجولتين الـ32 و33

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:22 ص

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح