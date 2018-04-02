الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي وطنطا

02 أبريل 2018 - 09:29 م

حسم التعادل السلبي بدون أهداف، نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام طنطا، المقامة حاليًا على ملعب القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ30 للدوري الممتاز.

بداية المباراة حماسية من جانب فريق طنطا، عن طريق المحترف التونسى سيف الجزيرى الذى سدد كرة قوية أمسك بها على لطفى، وحصل مصطفى أمين قائد أبناء السيد البدوى فى الدقيقة السابعة على ركلة حرة بعد أن قام أحمد فتحى بعرقلته.

وقام محمد الشاذلى لاعب طنطا بعرقلة وليد أزارو فى الدقيقة التاسعة أمام منطقة الجزاء، بعدما اعترض طريقه وحرمه من الوصول لمرمى أبناء السيد البدوى، وتبادل الفريقان الكرة فى وسط الملعب قبل أن ينطلق باكا بهجمة مرتدة نجح دفاع الضيوف فى تشتيتها، ثم أطلق أحمد فتحى كرة عرضية تصدى لها اللاعب يحيى تراورى لتخرج بعيدا عن منطقة الجزاء.

ومرر صبرى رحيل كرة عرضية لم تجد أى متابعة من جانب هجوم الأهلى أو خط الوسط ليُبعدها دفاع طنطا، وسيطر الفريق الأحمر على مجريات الأمور لكن دون خطورة حقيقية على مرمى الضيوف، واحتسب إبراهيم نور الدين خطأ لصالح ميدو جابر فى الدقيقة 21 بعد عرقلته من دفاع الخصم. وحصل طنطا على ركلة ركنية سددها محمد مرسى، لكن دفاع الأهلى أبعدها عن مرمى على لطفي.

توقفت المباراة للحظات من أجل علاج إسلام طارق الذى تعرض لالتحام قوى من جانب الجنوب أفريقى باكامانى، واضطر الجهاز الطبى لطنطا إلى النزول لأرض الملعب وإسعاف اللاعب قبل ان يُستأنف اللقاء مرة أخرى.

وحصل الأهلى على ركلة حُرة تصدى لها باكا لكن الكرة ارتطمت بدفاع طنطا لتخرج لركلة ركنية، وانطلق أكرم توفيق بالكرة ونجح فى مراوغة أكثر من مدافع قبل أن يمررها بطريقة خاطئة داخل منطقة الجزاء لتجد أقدام الخصم.

واستحوذ الأهلى نسبياً على مجريات هذا الشوط وسط محاولات قليلة من جانب طنطا على مرمى على لطفي، وسدد محمد مرسى أخطر كرة فى المباراة على مرمى الأهلى بعدما انطلق وسط حصار مدافعى الأحمر، لكنه تسرع وأسكنها بجوار الشباك،ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الاول بالتعادل السلبى.