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في القليوبية..

بالصور. رقص المواطنين بأعلام مصر لفرحتهم بفوز السيسي

قبلي وبحري

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رقص

أعلام مصر

فوز السيسى

نظمت محافظة القليوبية احتفالية كبري للاحتفال بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بحديقة صقلية بمدينة بنها بحضور اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، واللواء إيهاب خيرت مدير امن القليوبية، وعدد كبير من قيادات المحافظة والقيادات الأمنية وأعضاء مجلس النواب والمواطنين، وسط فرحة وزغاريد وأغاني ورقص المواطنين علي الأغاني الوطنية والشعبية.

وحرص المواطنين علي مشاركة المحافظة في هذه الاحتفالات واستقبلها المواطنين بفرحة كبيرة ورفع أعلام مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي وارتدي الأطفال زي القوات المسلحة.

كما تم عمل تورتة كبيرة بعلم مصر ومدون عليها تحيا مصر، وأطلق المواطنين الشماريخ والألعاب النارية وحرصوا علي التقاط الصور مع محافظ القليوبية ومدير الأمن.

ومن جانبه قدم المحافظ بأجمل التهانى للسيسي بمناسبة فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية والتي أجريت أواخر الشهر الماضي.









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