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«التعليم العالي» تكلف رشا كمال بتسيير شئون الطلاب الوافدين

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د. رشا كمال
د. رشا كمال

أسامة عبد الله

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أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا بتكليف الدكتورة رشا كمال محمد عبد القادر مدرس اللغة والآداب الإنجليزي ـ قسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية جامعة عين شمس، بتسيير أعمال الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين.

يذكر أن الدكتورة رشا كمال شغلت العديد من المناصب، منها: مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس خبراء تطوير التعليم العالي في مصر، ومدير مكتب العلاقات الدولية بكلية التربية جامعة عين شمس 2012، وعضو لجنة اليونسكو للتعليم للجميع مدى الحياة، ومدير وحدة رعاية الطلاب الوافدين بجامعة عين شمس 2016، وعضو لجنة تطوير كليات التربية بمصر.

التعليم العالي، جامعة عين شمس، الدكتورة رشا كمال، الطلاب الوافدين

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