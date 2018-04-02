» بالفيديو.. الأهلي يتخطى طنطا بهدفين

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا مهمًا على طنطا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الإثنين، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري العام.

الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة 78 في صدارة جدول الدوري بعد حسم اللقب، بينما يتوقف رصيد طنطا عند النقطة 26 في المركز السادس عشر.

هدفي اللقاء عن طريق جونيور أجاي في الدقيقة 61 وفي الدقيقة 86 أضاف مروان محسن الهدف الثاني.

مرت الدقائق الـ15 الأولى من المباراة محاولات من الفريقين وحاول طنطا تهديد مرمى الأهلي ولكن بدون فاعلية ولكن ظهرت الجرأة على لاعبيه بينما حاول الفريق الأحمر وبدون خطورة على مرمى إسلام طارق الذي لم يختبر خلال هذه الدقائق.

يظهر الأهلي بأول خطورة بتسديدة من السولية ينقذها الحارس إسلام طارق ببراعة، ورغم سيطرة الفريق الأحمر على مجريات اللعب ولكن غابت الخطورة ولم تصل تمريرات مؤثرة إلى أجاي أو أزارو خلال 30 دقيقة من الشوط الأول ويستمر الأداء كما هو في الشوط الأول حتى ينتهي بالتعادل السلبي.

مع بداية الشوط الثاني يحصر أزارو على إنذار ويجري حساب البدري تغيير أول تغيير بنزول مروان محسن بدلا من وليد أزارو ويرد عماد النحاس بنزول محمد جابر بدلا من أحمد قطاوي، وتظهر خطورة طنطا بتسديدة الجزيري تمر بجوار القائم ثم مرور من مرسي ينتهي بتمريرة لمحمود غالي الذي يسدد أعلى المرمى.

يرد الأهلي سريعا في الدقيقة 61 بهدف التقدم عن طريق أجاي من تمريرة ميدو جابر وسط مشاهدة دفاع طنطا، ويدفع البدري بإسلام محارب بدلا من باكا يتبعه رأسية من مروان تمر بجوار القائم، ويجري النحاس تغيير بنزول محمد جودة بدلا من محمود غالي.

يحصل عمرو السولية على إنذار للخشونة، ويضغط الأهلي محاولا الوصول للمرمى وينجح مروان محسن في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 86 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء وسط متابعة مدافعي وحارس طنطا، قبل أن يحرز محمد خالد هدف أبناء السيد البدوي الوحيد في المباراة بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لينتهي اللقاء بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف.