تهاني لـ"السيسي" بفوزه بولاية رئاسية ثانية

02 أبريل 2018 - 10:57 م

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الإثنين، برقيات واتصالات من قادة وملوك عرب وغربيون، يهنئونه فيها بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثانية.



واليوم أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات(مستقلة) بمصر فوز السيسي بولاية ثانية بنسبة 97.08% فيما حصل منافسه موسى مصطفى موسى 2.92% وسط نسبة مشاركة بلغت 41.05%.



**برقيات وتهان عربية



وهنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، السيسي، بفوزه بولاية ثانية، قائلاً إنه يسعى لتعزيز العلاقات بين البلدين وتنميتها.



وأكد سلمان، في اتصال أجراه بالسيسي وفق بيان للرئاسة المصرية "حرص المملكة على استمرار وتعزيز علاقات الأخوة والصداقة التاريخية التي تربطها بمصر".



وفي هذا الصدد، بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي برقية تهنئة للسيسي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، تهنئة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد، ونائبه حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، في برقيات للسيسي.



بدوره، هنأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر، السيسي، في برقية تهنئة نقلتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، مؤكدًا "التطلع الدائم والحرص المشترك على تعزيز أواصر العلاقات المصرية الكويتية".



وبعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا حرص البحرين على تعزيز العلاقات مع مصر، بحسب إعلام محلي.



وهنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السيسي، معربًا في برقية نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية عن " تقديره لمواقف مصر، واهتمامها الدائم بالقضية الفلسطينية، ودعمها الأخوي من أجل إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".



كما بعث الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، برقية تهنئة إلى السيسي، مؤكدًا "العمل المستمر على تنمية علاقات التعاون بينهما"، وفق إعلام محلي.



وأعرب أمين عام منظمة التعاون الاسلامي يوسف العثيمين عن تهانيه للسيسي على "انجاز هذا الاستحقاق الدستوري" و"التفاف الشعب المصري حول قيادته"، وفق بيان وصل الأناضول نسخة منه.







**تهان غربية



وفي اتصال هاتفي، هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السيسي، مشيرًا إلى "حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاستراتيجية ومواصلة العمل بين البلدين خلال الفترة المقبلة"، وفق بيان للرئاسة المصرية.



وفي خطاب وجهه للسيسي، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بمناسبة فوز الأول بولاية ثانية، إن "بلاده تقدر الشراكة الاستراتيجية مع مصر، ويتوقع أن تحرز الجهود المشتركة تقدما في التعاون المفيد للطرفين لا سيما في مواجهة التهديدات الأمنية العالمية"، بحسب وكالة الأنباء المصرية.



ومهنئًا السيسي، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جوسنون، في بيان نقلته سفارة بلاده بالقاهرة: "أتطلع قدما للعمل مع حكومة الرئيس ??السيسي?? خلال ولايته الدستورية الثانية (..) وستظل ??بريطانيا?? شريكًا أساسيًا لمصر لتحقيق هذه الغاية".



وبدورها هنأت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة السيسي، قائلة في بيان "أدامه الله عوننا لوطنه وحافظا لأرضه".

