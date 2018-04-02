رئيس إيطاليا يهنئ "السيسي" ويذكّره بـ"ريجيني"

02 أبريل 2018 - 10:59 م

طالب الرئيس الإيطالي سرجيو ماتاريلا نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بالتوصل إلى الحقيقة في قضية الباحث جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته بالقاهرة العام 2016.



جاء ذلك في رسالة تهنئة بعث بها ماتاريلا للسيسي، اليوم الإثنين، للتهنئه بفوزه بولاية رئاسية جديدة، وفق بيان للرئاسة الإيطالية.



وقال الرئيس الإيطالي، في رسالته، إنه على يقين بأن الوصول إلى الحقيقة(في قضية ريجيني) بالتعاون الفعال والمكثف بين مختلف جهات التحقيق "سيسهم في إعادة إطلاق العلاقة التاريخية ذات الأهمية المطلقة بين بلدينا وتعزيزها".



وشدد على أن روما "لن تتوانى" عن تقديم الدعم للقاهرة لدعم جهود تنفيذ الإصلاحات الهامة، والتقدم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.



وكانت العلاقات بين القاهرة وروما توترت بشكل حاد، عقب مقتل ريجيني(26 عاما)، والعثور على جثته بمصر في فبراير/شباط 2016 وعليها آثار تعذيب، ما دفع روما إلى استدعاء سفيرها لدى القاهرة في أبريل / نيسان من العام نفسه، وعاد في سبتمبر/أيلول الماضي بعد غياب 17 شهراً.