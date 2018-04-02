الجيش يهنئ السيسي بفوزه بولاية رئاسية ثانية

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المصريون ـ متابعات

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تقدمت القوات المسلحة، قادة وضباط وصف وجنود بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على الثقة الغالية التي أولاها له شعب مصر العظيم بإعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية.
وأكدت القوات المسلحة، في بيان اليوم الإثنين، بحسب ما نشره المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، وقوفها الدائم خلف قيادتها الرشيدة للعبور بالوطن إلى بر الأمان والاستقرار، واستمرار البناء والتنمية حتى تعود مصر إلى مسيرتها الأولى دولة ذات حضارة وريادة.
وجاء تهنئة القوات المسلحة على النحو الآتي: «القوات المسلحة قادة وضباط وصف وجنود تتوجه بخالص التهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على الثقة الغالية التي أولاها له شعب مصر العظيم بإعادة إنتخابه رئيساً للجمهورية وتؤكد وقوفها الدائم خلف قيادتها الرشيدة للعبور بالوطن إلى بر الأمان والإستقرار وإستمرار البناء والتنمية حتى تعود مصر إلى مسيرتها الأولى دولة ذات حضارة وريادة».

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