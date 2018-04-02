منافس "السيسي": متمسك بخوض انتخابات 2022

أكد موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أنه سعيد بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطابه للأمة، وأعطته حافزا للعمل من الآن ليكون مؤهلا لخوض الانتخابات الرئاسية في 2022، مضيفًا: «متمسكا بذلك وفرصتي ستكون كبيرة فيها».
وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، تقديم الإعلامي سيد على المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن لديه مشروعات تنموية وبرامج لاستكمال مسيرة التنمية، لافتا إلى أن الحزب يستعد لانتخابات المحليات والمجالس النيابة.
وأضاف «كنت أتابع نتيجة الانتخابات الرئاسية داخل مقر حملتي الانتخابية»، منوها أن الأرقام التي حصل عليها في الانتخابات الرئاسية إنجازا كبيرا خاصة أن المنافسة بجانب الرئيس السيسي.