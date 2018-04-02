"السنوات القادمة ستشهد محاولات لإسقاط النظام"

وأكد "أديب"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الإثنين، على ضرورة مراعاة الطبقة الفقيرة والمتوسطة أثناء عملية الإصلاح الاقتصادي، موضحا: "أنا مع الإصلاح الاقتصادي من الألف إلى الياء لكنني أرى أنه يجب أن يلازمه إصلاح سياسي وحماية اجتماعية".

وتابع "أديب" أن "الحكمة تقتضي التفكير في طريقة مناسبة لإدارة الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، وبلادنا من حقها طلب مد مهلة الشريحة الثالثة"، مشددا على ضرورة التفكير في حزمة إجراءات اجتماعية تصاحب القرارات الاقتصادية المقبلة.

ولفت "أديب"، أن الدستور لم يُلزم الرئيس بإعادة تشكيل الحكومة حال إعادة انتخابه في ولايته الثانية، مشيرا إلى إن هناك مليون و700 ألف مواطن أبطلوا أصواتهم ولو كان هناك تزوير لما رأينا أصوات باطلة، منوها أن هناك فارق توقيت بين مصر والدول الديمقراطية قدره 100 سنة سياسية.



