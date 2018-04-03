تعليق ناري لـ"مرتضى منصور" بشأن عودة "أبوتريكة"

03 أبريل 2018 - 12:18 ص

علق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على ما تردد عن عودة نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني، محمد أبو تريكة لمصر قائلا: "اللى يرفض يسلم على وزير الدفاع المحترم المشير طنطاوي مينفعناش، اللى جيش بلده كل يوم بيودع شهيد وميعزيش لا ميلزمناش.. الوطنية مش إنك تجيب إجوال برجلك إنت كنت بتاخد أجر مكنش ببلاش، ولما وزير الرياضة طاهر أبو زيد ترفض تسلم عليه!".



وتابع "منصور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "فرق ما بين رجل أبوتريكة وما بين عقله، عقله راح للإخوان وراح لرابعة، واللى بيغلط تتقطع رقبته بالقانون ومحدش فوق القانون.. ويتقطع رقبته بالقانون".





