أستاذ إعلام لـ"السيسي": "لن ترى النوم بسبب هذا الأمر"

03 أبريل 2018 - 12:26 ص

صرح الدكتور سامي عبدالعزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتسم بالصدق مع النفس والآخرين، وهذا أحد عوامل نجاحه.



وقال "عبد العزيز"، خلال حواره ببرنامج "90دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، إن "السيسي" إذا كان يشتكي من قلة النوم الأربع سنوات الماضية، فالأربع سنوات القادمة لن ترى عينه النوم بسبب زيادة المسؤولية.

