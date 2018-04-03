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"أديب": "مش لازم الوزير يكون عنده ذبحة و جلطتين"

الحياة السياسية

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

المصريون ووكالات

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دعا الإعلامي عمرو أديب، الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان خطته خلال الفترة المقبلة في خطابه أمام مجلس النواب. 
وقال "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الإثنين، إن وفقًا للدستور فإن الحكومة والمحافظين ستعلن استقالتها رسميًا عند انتهاء فترة الرئاسة الأولى، ويقوم الرئيس بإجراء تعديل وزاري، أو تغيير شامل.
وأكد "أديب" على ضرورة أن تحرص الدولة على الانتقاء بداية من الآن وحتى يونيو، مضيفا: "عايزين شباب، مش لازم يكون الوزير عنده ذبحة وجلطتين"، مطالبا بإعفاء الوزراء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، فلا يجوز أن يكون الوزير راتبه الشهري 28 ألف جنيه

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