» غرامة 2.5 مليون جنيه على أي سيدة تتجسس على هاتف زوجها

قررت الحكومة السعودية فرض غرامة تصل إلى نص مليون ريال (2 مليون ونصف المليون جنيه) على أي سيدة تتجسس على هاتف زوجها أو العكس .





ووفقا لبيان رسمي صادر عن مركز التواصل الدولي التابع لوزارة الثقافة السعودية، فإن عقوبة تجسس أي من الزوجين على هاتف الآخر تصل إلى غرامة قدرها 500 ألف ريال (أكثر من 130 ألف دولار)، والسجن لمدة قد تصل إلى سنة.





وقال البيان إن هذه العقوبة دخلت حيز التنفيذ رسميا، وتهدف إلى العمل بشكل أكبر على رفع مستوى الحماية والخصوصية بالنسبة لأفراد المجتمع.





يذكر أن هذه العقوبة أقرت سابقا ضمن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، إلا أن الجديد هو التأكيد على أن الزوجين يشملان في القرار.



