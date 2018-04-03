غلق 96 منشأة طبية غير مرخصة ببني سويف

03 أبريل 2018 - 07:12 ص

أغلقت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببنى سويف 96 منشأة طبية مختلفة غير مرخصة وقال الدكتور عبد الناصر حميدة السعيطى وكيل وزارة الصحة ببني سويف.



وقامت إدارة العلاج الحر بالمرور على 128 منشأة طبية وتنفيذ قرارات غلق صادرة للمنشآت الطبية الخاصة غير المرخصة والمنشآت الطبية الخاصة المخالفة لاشتراطات الترخيص واشتراطات مكافحة العدوى.



وأوضح وكيل الصحة أنه صدر 65 قرار غلق وتم تنفيذهم بواسطة مسئولي العلاج الحر برئاسة الدكتور محمد عبد القادر بالإدارات الصحية حيث تم تنفيذ 35 قرار غلق بمركز ومدينة ببا منهم 8 معامل تحاليل و25 عيادة خاصة ومركزًا للعلاج الطبيعي ومركز آخر للتخاطب غير مرخصة مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 18 قرار غلق صادرين لمنشآت طبية خاصة بمركز ومدينة ناصر منهم 8 معامل تحاليل و7 عيادات خاصة ومركزًا للعلاج الطبيعي ومركزين تخاطب لعدم ترخيصهم. وتابع عبدالناصر أنه قد تم تنفيذ 13 قرار غلق صادر لمنشآت طبية بمركز ومدينة سمسطا منها 6 عيادات و3 معامل تحاليل طبية ومركزين علاج طبيعي ومركزين تخاطب غير مرخصة.



وأكد وكيل الصحة أن الحملة المقامة كشفت عن وجود عدد من مراكز التخاطب يديرها أشخاص ليسوا بأطباء وغير حاصلين على تراخيص مزاولة مهن طبية ويقومون بإدارة مراكز تخاطب والتعامل مع حالات مرضية تعددت الشكاوى من تلك المراكز والتي تسببت في العديد من المشكلات الصحية للمترددين على تلك المراكز.