الزعفراني: الإخوان لم يكن لهم أي دور في "الصحوة الإسلامية"

03 أبريل 2018 - 08:40 ص

رد القيادي الإخواني السابق خالد الزعفراني على تصريحات الدكتور إبراهيم منير - نائب مرشد الإخوان - بخصوص مشاركة الجماعة في الصحوة الإسلامية بعد الرئيس الراحل أنور السادات .



وقال "الزعفراني" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "تعليقا على أ.إبراهيم منير"- عشت الصحوة الإسلامية منذ أول السبعينات - كانت تلقائية -ولم يكن لتنظيم الإخوان تأثير يذكر فيها-حيث كان ضعيف جدا وفى نقاهة من سجون عبدالناصر- وقابلت رموز منهم72؛73؛74 وتعاونا للرد على أفكار شكرى مصطفي وكانوا ينظرون باستغراب ودهشة على انطلاقة الصحوة التلقائية التى فوجئوا بها (أشهد الله على ذلك)" حسب رأيه.

