وصلة رقص لـ"عبد المنعم" احتفالاً بفوز الرئيس

03 أبريل 2018 - 09:20 ص

احتفل الإعلامي تامر عبد المنعم، بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفترة ولاية ثانية بالمزمار البلدي، والرقص على الهواء مباشرة



وغنى "عبد المنعم" في برنامجه "العاصمة" المذاع على قناة العاصمة الفضائية، أغنية "تسلم الأيادي" على أنغام المزمار البلدي، وقام من مكانه ورقص مع الفرقة البلدي.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي فاز بفترة رئاسية جديدة بانتخابات الرئاسية ضد منافسه المرشح الرئاسي موسي مصطفي .



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