منافس "السيسي" هذه هى الهدية للرئيس

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عقب موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، المرشح الرئاسي السابق علي نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز الرئي عبد الفتاح السيسي قائلا: "إن تجربة خوض الانتخابات الرئاسية مهمة للغاية، مؤكدًا أنه لا أحد يوجه ويقوم بدوره من منطلق الوطنية منذ 30 يونيو".

وأضاف "موسى" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا نبيل في برنامج "مصر النهاردة" المذاع على قناة "مصر الأولى"، أنه يقوم بأعمال مناهضة لجماعة الإخوان، منوها بأنه تلقى تهديدات أثناء اعتصام رابعة العدوية.

وأكد أن سبب ترشحه لرئاسة الجمهورية لأن لديه برنامج انتخابي ذي قيمة كبيرة للغاية فيما يخص التنمية الاقتصادية بمختلف المجالات، لافتًا إلى أنه سيهدي برنامجه الانتخابي إلى الرئيس السيسي ومصر.

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