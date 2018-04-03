«صلاح» يصدم جمهور الريال

03 أبريل 2018 - 09:35 ص

بالتزامن مع اقتراب موعد انتهاء الدوريات، وقدوم فترة الميركاتو الصيفي المقبل، بدأ أكثر من نادي عالمي على رأسهم ريال مدريد وبرشلونة في الدخول مع مفاوضات جادة مع نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح بعد مردوده المميز هذا الموسم.

وسائل إعلام إسبانية ذكرت أن "صلاح"، يرغب في اللعب لبرشلونة بسبب أمنيته في اللعب مع ليونيل ميسي وكوتينيو نجمي الفريق الكتالوني.

وأكدت أن صلاح سيكون سعيدًا للعب رفقة ميسي وكوتينيو في الفترة المقبلة رغم سعي الريال الحثيث لانتدابه في نهاية الموسم الجاري.

جدير بالذكر أن "صلاح" يحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 29 هدفًا للريدز.