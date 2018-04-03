أسعار الدولار في البنوك اليوم

03 أبريل 2018 - 09:36 ص

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء في بنك مصر، مسجلاً 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة إلى 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع، وبنك البركة إلى 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع، البنك الأهلي 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع، البنك العربي الإفريقي 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع، والبنك التجاري الدولي 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.

واستقر أيضًا في بنك كريدي أجريكول عند 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع، بنك قناة السويس 17.62 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.