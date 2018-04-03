تجسيد مشاهد ذبح داخل مدرسة في يوم اليتيم

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يوم اليتيم

بلقاس

مشاهد ذبح

داخل مدرسة

المعصرة الابيتدائية

سادت حالة من الغضب بسبب انتشار فيديو علي موقع التواصل الاجتماعي يظهر مشهدا تمثيليا لعملية ذبح داخل إحدي المدارس بمحافظة الدقهلية.

الفيديو تسبب في صدمة لأولياء الأمور عبر انتشاره علي صفحة ثورة أمهات مصر ، حيث يظهر الفيديو مشهد ذبح تمثيلي أمام الأطفال فى الاحتفال بيوم اليتيم فى مدرسة المعصرة الابتدائية المشتركة بمركز بلقاس ، وتساءلوا أين وزارة التربية والتعليم مما يحدث في مصر.

وطالب أولياء الأمور بتوصيل هذا الفيديو لوزير التربية والتعليم  ، متسائلين : هي العيال ناقصه خراب وضياع ..لازم يتحاكم كل فرد كبير كان حاضر ويتحال للتحقيق ..وإقالة مدير مدمر الأجيال لهذه المدرسة.

كما طالبوا بعرض جميع الأطفال الحاضرين للمشهد على متخصصين تربويين ونفسيين  ،  لإزالة أثر هذه الواقعة من نفسيتهم.


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