  • الثلاثاء 03 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:16 ص
بحث متقدم
مأمور سجن العقرب

أفعال هذا الشخص تنفي عن الجماعة الإسلامية النفاق

فيديو .." نافعة ": مصر تدعم التدخل الروسي في سوريا

الرئيس سيسعى لنقل السلطة لأحد معاونيه

مشاهد ذبح داخل مدرسة

تجسيد مشاهد ذبح داخل مدرسة في يوم اليتيم

صلاح

«صلاح» يصدم جمهور الريال

تامر عبد المنعم

وصلة رقص لـ"عبد المنعم" احتفالاً بفوز الرئيس

الدولار

أسعار الدولار في البنوك اليوم

صورة شعبان عبد الرحيم

شعبولا : عاوزين السيسي رئيسا مدي الحياة

الزعفراني

الزعفراني: الإخوان لم يكن لهم أي دور في "الصحوة الإسلامية"

صلاح

الفيفا يهدد صلاح: سوف نستبعدك من المشاركة في المونديال

مرتضى منصور

مرتضى يقدم أغرب تفسير لانهيار الزمالك أمام الإسماعيلي

"نافعة":

الرئيس سيسعى لنقل السلطة لأحد معاونيه

آخر الأخبار

فيديو .." نافعة ": مصر تدعم التدخل الروسي في سوريا
فيديو .." نافعة ": مصر تدعم التدخل الروسي في سوريا

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

"أردوغان": سنكون في أقرب وقت على طول الحدود السورية

#

«السيسي» يضغط على «عباس» من أجل صفقة القرن

#

الدين لله.. وليس للدعاية الانتخابية!

#

أردوغان: الأسد "إرهابي" والحل مستحيل في سوريا بوجوده

اتحاد الكرة

الجبلاية

قائمة لاعبين

قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المعارضة ستواجهها أزمة كبرى خلال فترة الرئيس المقبلة.

وأضاف "نافعة" في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، قائلًا: "فترة الولاية الثانية ستكون حاسمة في تحديد مستقبل مصر".

وتابع، متسائلًا: "الرئيس الحالي سيسعى للاحتفاظ بالسلطة, وإذا لم ينجح سيسعى لضمان نقلها إلى أحد معاونيه, لكن كيف ستتصرف المعارضة؟

وأردف: "هل تنجح المعارضة في الضغط لتحويل انتخابات 2022 إلى فرصة حقيقية للتغيير السلمي أم تستمر في المكابرة والمزايدة على بعضها البعض".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة نافعة حيث قال، يحيي علي: "مصر انتهت خلاص اللي عاوز يعيش عيشه كريمة ومحترمة يخرج من مصر وينساها حتي يعود الحكم للشعب وقتها كل اللي سبها يرجعلها تاني"

وأضاف أخر: "كيف تحول المعارضة انتخابات 2022 إلى فرصة حقيقية للتغيير السلمى بدون مكابرة أو مزايدة كيف هذا عمليا".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هوامش ضرورية على إعلان نتيجة الانتخابات

جمال سلطان

الوصاية على السلفية في مصر؟!

محمود سلطان

الحديث المبكر عن تعديل الدستور

فراج إسماعيل

مبروك.. ولكن

حسام فتحي

(نساء زى الفل نجحن فى حكم شعوبهن)

محمد عبدالقدوس

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» تكريم مراسل "المصريون" في احتفالية اليوم العالمي للتوحد
» مقتل 100 شخص في استهداف مدرسة قرآن
» بالصور.. رسائل تحذيرية لمسلمي بريطانيا من يوم "العقاب"
» مصرع وإصابة 14 في حادث بطريق العين السخنة
» اليوم.. محاكمة 89 متهما في الخلايا العنقودية
» الزمالك وكهرباء القاهرة وديا عصر اليوم
» اكتشاف أول حالة سرطان بالتاريخ بمقبرة فرعونية
» هذا ما حدث حين اجتمع عازفون من إسرائيل وفلسطين إيران
» أقرب سيدة لترامب هي من تسرب أخباره المحرجة للصحافة
» مؤسس "فيس بوك" يرد الصفعة لـ"أبل": ما تفعلوه سخيف وضحل
» حركة بريطانية اسمها "عاقب مسلمًا" تدعو لحرقهم اليوم

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح