الرئيس سيسعى لنقل السلطة لأحد معاونيه

03 أبريل 2018 - 09:50 ص

قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المعارضة ستواجهها أزمة كبرى خلال فترة الرئيس المقبلة.

وأضاف "نافعة" في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، قائلًا: "فترة الولاية الثانية ستكون حاسمة في تحديد مستقبل مصر".

وتابع، متسائلًا: "الرئيس الحالي سيسعى للاحتفاظ بالسلطة, وإذا لم ينجح سيسعى لضمان نقلها إلى أحد معاونيه, لكن كيف ستتصرف المعارضة؟

وأردف: "هل تنجح المعارضة في الضغط لتحويل انتخابات 2022 إلى فرصة حقيقية للتغيير السلمي أم تستمر في المكابرة والمزايدة على بعضها البعض".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة نافعة حيث قال، يحيي علي: "مصر انتهت خلاص اللي عاوز يعيش عيشه كريمة ومحترمة يخرج من مصر وينساها حتي يعود الحكم للشعب وقتها كل اللي سبها يرجعلها تاني"

وأضاف أخر: "كيف تحول المعارضة انتخابات 2022 إلى فرصة حقيقية للتغيير السلمى بدون مكابرة أو مزايدة كيف هذا عمليا".