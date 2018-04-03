» اليوم.. محاكمة 89 متهما في الخلايا العنقودية

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تباشر محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار بلال أبو السعود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبو هاشم ومحمد مندور، بأمانة سر هيثم عمران ومحمد عبد الستار ومحمد كيلانى، سعيد صديق ، محاكمة 89 متهمًا من جماعة الإخوان.

ويحاكم المتهمون فى القضية المعروفة إعلاميًا باسم "الخلايا العنقودية " فى وقائع حرق سيارات شرطة وسيارات خاصة لرجال الأمن والقضاء بالإسماعيلية فى القضية رقم 4277 لسنة 2014 جنايات ثانى الإسماعيلية والمقيدة برقم 2332 لسنة 2014 جنايات كلى الإسماعيلية.


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