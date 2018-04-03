» اليوم.. محاكمة 89 متهما في الخلايا العنقودية

شيماء السيد
تباشر محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار بلال أبو السعود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبو هاشم ومحمد مندور، بأمانة سر هيثم عمران ومحمد عبد الستار ومحمد كيلانى، سعيد صديق ، محاكمة 89 متهمًا من جماعة الإخوان.
ويحاكم المتهمون فى القضية المعروفة إعلاميًا باسم "الخلايا العنقودية " فى وقائع حرق سيارات شرطة وسيارات خاصة لرجال الأمن والقضاء بالإسماعيلية فى القضية رقم 4277 لسنة 2014 جنايات ثانى الإسماعيلية والمقيدة برقم 2332 لسنة 2014 جنايات كلى الإسماعيلية.
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