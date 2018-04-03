  • الثلاثاء 03 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:16 ص
بحث متقدم
مأمور سجن العقرب

أفعال هذا الشخص تنفي عن الجماعة الإسلامية النفاق

فيديو .." نافعة ": مصر تدعم التدخل الروسي في سوريا

الرئيس سيسعى لنقل السلطة لأحد معاونيه

مشاهد ذبح داخل مدرسة

تجسيد مشاهد ذبح داخل مدرسة في يوم اليتيم

صلاح

«صلاح» يصدم جمهور الريال

تامر عبد المنعم

وصلة رقص لـ"عبد المنعم" احتفالاً بفوز الرئيس

الدولار

أسعار الدولار في البنوك اليوم

صورة شعبان عبد الرحيم

شعبولا : عاوزين السيسي رئيسا مدي الحياة

الزعفراني

الزعفراني: الإخوان لم يكن لهم أي دور في "الصحوة الإسلامية"

صلاح

الفيفا يهدد صلاح: سوف نستبعدك من المشاركة في المونديال

مرتضى منصور

مرتضى يقدم أغرب تفسير لانهيار الزمالك أمام الإسماعيلي

تعرف على موعد تسليم الأهلي درع الدوري

الرياضة

درع الدورى
درع الدورى

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. الأهلي يتخطى طنطا بهدفين

#

"الجبلاية" تؤجل تسليم درع الدوري للقلعة الحمراء

#

مفاجأة سارة من «آل شيخ» لجماهير الأهلي

#

تعرف على مواعيد وملاعب الأسبوع الـ 26 من الدوري المصري

أعلن ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، موعد تسليم درع الدوري للنادي الأهلي، بعدما حسم البطولة بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن التسليم سيكون في مباراة الأهلي وبتروجت.

وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد، خلال مداخله هاتفية ببرنامج "الحريف" المذاع على قناة "DMC "، أن الشركة الراعية طلبت تسليم الدرع في مباراة الأهلي أمام سموحة يوم 8 أبريل، إلا أن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد رفض تسليم الدرع في تلك المباراة وطلب من الشركة الراعية عمل درع جديد يليق بالدوري نظرًا لسوء اختيار الشكل والشركة التي صنعت الدرع منذ سنتين.

واختتم: "سيتم تأجيل تسليم درع الدوري إلى مباراة الأهلي وبتروجت بدلًا من سموحة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هوامش ضرورية على إعلان نتيجة الانتخابات

جمال سلطان

الوصاية على السلفية في مصر؟!

محمود سلطان

الحديث المبكر عن تعديل الدستور

فراج إسماعيل

مبروك.. ولكن

حسام فتحي

(نساء زى الفل نجحن فى حكم شعوبهن)

محمد عبدالقدوس

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» تكريم مراسل "المصريون" في احتفالية اليوم العالمي للتوحد
» مقتل 100 شخص في استهداف مدرسة قرآن
» بالصور.. رسائل تحذيرية لمسلمي بريطانيا من يوم "العقاب"
» مصرع وإصابة 14 في حادث بطريق العين السخنة
» اليوم.. محاكمة 89 متهما في الخلايا العنقودية
» الزمالك وكهرباء القاهرة وديا عصر اليوم
» اكتشاف أول حالة سرطان بالتاريخ بمقبرة فرعونية
» هذا ما حدث حين اجتمع عازفون من إسرائيل وفلسطين إيران
» أقرب سيدة لترامب هي من تسرب أخباره المحرجة للصحافة
» مؤسس "فيس بوك" يرد الصفعة لـ"أبل": ما تفعلوه سخيف وضحل
» حركة بريطانية اسمها "عاقب مسلمًا" تدعو لحرقهم اليوم

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

نعم - 9 %
لا - 72 %
لا أهتم - 19 %
اجمالى المصوتين:957

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح