تعرف على موعد تسليم الأهلي درع الدوري

03 أبريل 2018 - 09:58 ص

أعلن ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، موعد تسليم درع الدوري للنادي الأهلي، بعدما حسم البطولة بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن التسليم سيكون في مباراة الأهلي وبتروجت.

وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد، خلال مداخله هاتفية ببرنامج "الحريف" المذاع على قناة "DMC "، أن الشركة الراعية طلبت تسليم الدرع في مباراة الأهلي أمام سموحة يوم 8 أبريل، إلا أن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد رفض تسليم الدرع في تلك المباراة وطلب من الشركة الراعية عمل درع جديد يليق بالدوري نظرًا لسوء اختيار الشكل والشركة التي صنعت الدرع منذ سنتين.

واختتم: "سيتم تأجيل تسليم درع الدوري إلى مباراة الأهلي وبتروجت بدلًا من سموحة".



