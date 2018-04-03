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بالصور.. رسائل تحذيرية لمسلمي بريطانيا من يوم "العقاب"

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منشور عنصري ضد المسلمين
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وكالات

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تبادل المسلمون في بريطانيا، الرسائل، للتحذير من ما يسمي بيوم عقاب المسلمين، حيث دعا مجهولون لمهاجمة المسلمين في الثالث من أبريل وتعذيبهم عن طريق الهجمات بالأحماض والحرق بالنار في المساجد.

ودعت الرسائل إلي إخفاء الحجاب وتجنب إحضار الأطفال من المدرسة بمفردهن.

وأشار موقع Mirror البريطاني إلى أن الرسائل التي تم تبادلها على تطبيق WhatsApp ، دعت أيضا إلى إغلاق المسلمات الأبواب على أنفسهن بشكل جيد وتفسير الوضع بهدوء لأطفالهن، وتوعيتهم مما يسمى بهجوم “يوم عقاب المسلمين” المنتظر في الـ3 من أبريل.

وفتحت السلطات البريطانية في وقت سابق من الأسبوع تحقيقا موسعا، بعد انتشار رسائل مجهولة تدعو لمهاجمة المسلمين في بريطانيا، وتعذيبهم عن طريق الهجمات بالأحماض والحرق بالنار في المساجد.

ووضعت الرسائل نظام نقاط معينة لإلحاق الأذى ضد المسلمين بينها أن من يقوم بالاعتداء اللفظي يمنح 10 نقاط، وهتك الحجاب عن المسلمة 25 نقطة، أما الإقدام على حرق مسجد، فيوفر للجاني 1000 نقطة، ناهيك عن نقاط أخرى لم تتضح ماهيّتها.

ودعت السعودية رعاياها في المملكة المتحدة إلى اتباع تعليمات السلطات البريطانية وتوخي الحيطة والحذر، على خلفية انتشار تلك الرسائل.

كما طلبت السفارة الكويتية في لندن من الكويتيين في المدن البريطانية أخذ الحيطة والحذر بعد المنشورات التي تدعو إلى إيذاء المسلمين.

ومن جانبها، نصحت الشرطة البريطانية المسلمين بإظهار التماسك والوحدة في وجه أي تهديدات محتملة. وقالت الشرطة، في بيانها الاثنين، “تلك الرسائل تهدف إلى بث الخوف وعدم الثقة بين مجتمعاتنا وإثارة الانقسام بيننا”. وأضافت “لذلك فإن الرد الأمثل على مثل تلك الكراهية هو أن نظهر الدعم لبعضنا البعض”.

ويبلغ عدد المسلمين في مختلف أنحاء المملكة المتحدة نحو مليونين و800 ألف، ويشكلون 4.4 في المئة من سكان البلاد.






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