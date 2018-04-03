اليوم.. محاكمة بديع و738 متهما بفض اعتصام رابعة

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محاكمة بديع

محمد بديع

مرشد الاخوان

فض اعتصام رابعة

محاكمة الاخوان

تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازى  وأسامة ياسين وعاصم عبد الماجد وباسم عودة و732 آخرين فى اتهامهم بـ"فض اعتصام رابعة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى ومحمد شوكان واخرين للمحاكمة الجنائية واسندت اليهم عدة اتهامات اهمها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.


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