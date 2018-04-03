ساويرس يجيب هل يوزع "عشره" للمسلم والقبطي

03 أبريل 2018 - 10:07 ص

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس إنه عندما يتبرع بـ"عشوري" لا يفرق بين المسلم والقبطي فالفقر لا يفرق بينهم.

وأضاف في تدوينة له علي حسابه الخاص بـ"تويتر" ردًا علي أحد متابعيه قال له، "سعادتك أو دفعت العاشور مش هيفضل مسيحي فقير في مصر"، قائلًا: "أنا لما بوزع من عشورى ما بدخلش الدين فى حساباتي ولا أتبرع لأي جمعية خيرية إلا لو كان عملها للمسلم والمسيحي دون تفرقة"

واختتم تدوينته بقوله: "لأن ربنا خلق الجميع والفقر مسابش لا مسلم ولا مسيحي"

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "ساويرس" حيث قال مجدي النجار: "أعلم جيدًا أن عائلة ساويريس بتدفع أكتر من عشورهم بس مش غاويين الشو الإعلامي لإن الإنجيل بيقول التعملة يمينك لا تعلمه شمالك"

وأضاف آخر: "العشور لا تفرق بين مسيحي و مسلم ، من له احتياج أيَ كانت ديانته "من سألك فأعطه".