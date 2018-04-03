اليوم.. استكمال محاكمة متهمي "خلية الزيتون الأولى"

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غدًا.. إعادة محاكمة 5 متهمين من "خلية الزيتون"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الزيتون الأولى".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين و الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.


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