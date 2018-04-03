» مقتل 100 شخص في استهداف مدرسة قرآن

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طالبان

100شهيد

‏قامت القوات الطيران الأفغانية بالأمس بشن غارة طيران على مدرسة قرآنية يعتقد أنها كانت تأوي تجمعا لعناصر طالبان قرب قندوز بشمال شرق البلاد.

وقد أدت الغارة الي استشهاد 100 شخص وإصابة 50 آخرين، وقد استهدفت الطائرة المدرسة أثناء الاحتفال بتخريج دفعة من حفظة القرآن الكريم.

وذكرت بعض المواقع الأفغانية إلى أن مشاركة عدد من القياديين في حركة طالبان بحفل التخرج، أدي الي قصف المدرسة وأن من بين القتلى أسماء بارزة في حركة طالبان.

في الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم إدارة الأمن في ولاية قندوز، أنام الدين رحماني، قد قال في وقت سابق إن الغارة جرت أثناء عقد قيادات حركة طالبان اجتماعا داخل المدرسة وقتل 25 من منسوبي طالبان.

وفي نفس السياق علق الكاتب والمحلل الفلسطيني ياسر الزعاترة، علي حسابة الخاص بـ"تويتر" قائلًا، :" مجزرة بشعة، ينفذها هذه المرة صبيان أمريكا في أفغانستان".

وتابع، "طائرة تابعة للقوات الجوية الأفغانية تقصف مدرسة لتعليم القرآن في قندوز؛ ما أدى إلى استشهاد 100 شخص وإصابة 50 آخرين".

واختتم تدوينتة بقولة، "القتلة، ولتبرير جريمتهم يزعمون أن قادة طالبان كانوا يعقدون اجتماعا في المدرسة" .


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