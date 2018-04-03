وزير الأوقاف يكرم ابنة محافظة المنيا الرابعة عالميًا فى القرآن الكريم

03 أبريل 2018 - 10:53 ص

كرم الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف تسنيم محمد عبد الرازق بنت قرية القيس بمركز بني مزار بمحافظة المنيا صاحبة العشر سنوات، وقدرها عشرة آلاف جنيه مصرية، لحصولها على المركز الرابع عالميا ً في المسابقة العالمية الخامسة والعشرين للقرآن الكريم، وتشجيعًا لها لاجتهادها في الحفظ مع حداثة سنها, وتكريماً لأسرتها على العناية بها.

وكانت المتسابقة تسنيم محمد عبد الرازق قد مثلت مصر في تلك المسابقة العالمية، ضمن العديد من المتسابقين الذين قد من أنحاء العالم وخاضوا تلك المسابقة.

كانت وزارة الأوقاف قد نظمت المسابقة العالمية الخامسة والعشرين للقرآن الكريم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبمشاركة دولية واسعة بلغت خمسين دولة، يشارك منها ستة وستون متسابقًا عشرة محكمين دوليين، وتتجاوز جوائز المسابقة المليون جنيه، وأقيم على هامش المسابقة بعض الندوات العامة، والزيارات الميدانية لبعض المعالم الأثرية والتاريخية والدينية للوقوف على بعض جوانب عظمة وثراء الحضارة المصرية العظيمة.