» حكايات سيدات تعرضن للتحرش الجنسي بالعمل

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قامت لجنة المساواة وحقوق الإنسان في بريطانيا بإجراءات كبيرة خلال الفترة الأخيرة نظرًا لكثرة "التحرش" بالمرأة في عملها من خلال بعض التجارب الواقعية التي روتها الكثير من النساء.

وكان الحادث الأكثر خطورة من تلك الروايات هو "للمرأة العارية"، حيث روت سيدة أن عميلا عرى نفسه في العمل، وهو ما أصابني بصدمة شديدة، ومنذ ذلك الحين، وأنا أشعر بقلق شديد بشأن احتمال حدوث أي شيء لملابسي، كأن ترتفع التنورة إلى أعلى أو أن تنزلق فتحة العنق إلى أسفل ".

وأضافت أخرى: "كنت في السابعة عشرة من عمري، وكان يتعين علي أن أذهب إلى المرحاض وأنظر إلى المرآة لكي أتأكد من أن كل شيء على ما يرام بعدما تحولت نكات عن الاغتصاب إلى تهديدات، وكان  كبار في السن يتحدثون، مازحين، عمن سيفقدني عذريتي لأنني كنت دائما ما أذهب إلى الكنيسة ".

وروت أخرى عن تجربتها قائلة: "كنت أعمل في إحدى الحفلات وألتقط صورا وتحرش بي رجل من الخلف، ومنذ ذلك الحين وأنا لا أرتدي التنورات ".

وأخرى حكت قائلة: "كنت أعمل في حانة وجذبني أحد الزبائن نحو الحائط وحاول أن يضع يديه في ملابسي الداخلية - في حانة مزدحمة وأمام الجميع ".

وأشارات أخرى عن أسوي تجربة لها في الحياه قائلة، "أسوأ تجربة مررت بها جعلتني لا أثق في أحد ألجأ إليه وأصبت بالرعب لمدة أسبوع كامل، وكنت أبكي وأنا نائمة وأشعر بالتوتر بسبب أصغر الأشياء وأتناول الطعام بنهم وشراهة".

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