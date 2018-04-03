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البيت الكبير يمنح 5 سيدات رحلات للعمرة في حفل "الملكة" بالأقصر

قبلي وبحري

جانب من حفل الملكة وحصول إحدى السيدات على العمرة
جانب من حفل الملكة وحصول إحدى السيدات على العمرة

صالح عمر

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منحت مؤسسة البيت الكبير، التابعة لجمعية زاد للأعمال الخيرية بالأقصر، 5 رحلات عمرة لـ 5 سيدات من المحافظة، وذلك في حفلها "الملكة" الذي أقامته ليل أمس الاثنين بقاعة المؤتمرات الدولية بمنطقة الكرنك، بحضور العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، وأحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

الحفل الذي بدأ بتلاوة قرأنية من أحد المتطوعين، تبعه فقرة كورال للأطفال، ثم إلقاء شعر، تم تكريم عدد من الأمهات المستفيدات من ورش البيت الكبير خلال العام، ثم تلاه تكريم ثماني سيدات من حفظة القرآن الكريم، فيما تم منح أفضل الحافظات رحلة عمرة والتي أطلق عليها البيت الكبيرة "عمرة رتلي".

وكانت العمرة الثانية باسم "عمرة سيدة البيت الكبير" والتي منحت لأكثر المستفيدات حضورًا في البيت الكبير، ثم "عمرة الأم المثالية" لأم كافحت في حياتها في تربية أبنائها، فيما ذهب "عمرة الملكة الأم" لأم لبنتين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

بينما كانت العمرة الخامسة عن طريق "سحب صاحبة السعادة" من خلال السحب من الأمهات الحاضرات اللاتي يتعدى عمرهن الـ45 عامًا، حيث عبرت فور اختيارها عن سعادتها الغامرة، قائلة "امبارح صليت القيام ونمت وحلمت بالنبي بيديني حاجة في إيدي" مما ألهب الحضور.

تجدر الإشارة إلى كون البيت الكبير هو مؤسسة تهدف لأن يحيا كبير السن سعيدًا، وتم إنشائه في مارس 2016، وتم تنظيم 650 فاعلية بحضور 8 آلاف من أمهات الأقصر خلال العامين الماضيين.









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