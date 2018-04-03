مقتل سائق إثر تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالمنيا

03 أبريل 2018 - 11:25 ص

لقى سائق مصرعه إثر تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالمنيا، على خلفية اتهامه بتجارة المخدرات وتم نقل الجثة لمستشفى أبو قرقاص العام.

وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مامور مركز شرطة أبوقرقاص، بإصابة "طه. م. ر" 22 سنة، سائق، بطلق ناري، ويقيم في قرية جريس، ونقله إلى المستشفى العام، وذلك خلال تبادل لإطلاق الأعيرة النارية بينه وقوة أمنية من مباحث المركز، أثناء ضبطه، لاتهامه في قضية مُخدرات، وصادر ضده ثلاثة أحكام قضائية.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات التي عُثرت مع المتهم وهى، فرد خرطوش محلي الصنع، و5 طلقات من ذات العيار، وتولت النيابة العامة التحقيقات.