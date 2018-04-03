هذا ما وجده اللاعبون داخل "دولاب" تريكة بعد اعتزاله

03 أبريل 2018 - 11:35 ص

قال اللاعب السيد حمدي لاعب النادي الأهلي السابق: "إنه عاشر لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، ويعد من أفضل اللاعبين الذي وجدهم في حياته".

وأضاف في برنامج كلام كورة، مع الإعلامي أحمد سعيد علي قناة "الحدث الجديد": "تريكة سباق للخير في كل الأمور التي يمر بها لاعب كرة القدم، خاصة وقوفه الدائم مع الحالات الإنسانية والناس كلها عارفاه.

وكشف "حمدي" عن سر من كواليس غرفة اللاعبين، قائلًا: "عندما رحل تريكة من الأهلي فتحتنا الدولاب بتاعه وجدنا طابور كبير لورق مدون عليه أسماء أشخاص من إسكندرية حتي أسوان، يقوم بمساعدتهم، فهذا اللاعب نظيف علي كل المستويات، وكل فكرة أنه مسلم عادي كأي شخص أخر بيصلي ويصوم وبيحب بلده"

واختتم حديثه ة بقوله: "كل الأفكار التي تتحدث عنه بالخطأ فهي بعيدة كل البعد عنه".