  • الثلاثاء 03 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:34 م
بحث متقدم
احتفالات بفوز السيسي

بالفيديو.. احتفالات الشعب المصري بفوز الرئيس

أحمد خالد توفيق

شهادة مؤثرة لـ"توفيق" حول شباب ثورة يناير

راجمات جديدة لمواجهة الاحتلال

راجمات جديدة تنتظر اليهود في مسيرات العودة

نجيب ساويرس

ساويرس يجيب هل يوزع "عشره" للمسلم والقبطي

تريكة

هذا ما وجده اللاعبون داخل "دولاب" تريكة بعد اعتزاله

احمد خالد توفيق

ماذا قالت "بي بي سي" عن وفاة أحمد خالد توفيق

مأمور سجن العقرب

أفعال هذا الشخص تنفي عن الجماعة الإسلامية النفاق

فيديو .." نافعة ": مصر تدعم التدخل الروسي في سوريا

الرئيس سيسعى لنقل السلطة لأحد معاونيه

مشاهد ذبح داخل مدرسة

تجسيد مشاهد ذبح داخل مدرسة في يوم اليتيم

صلاح

«صلاح» يصدم جمهور الريال

هذا ما وجده اللاعبون داخل "دولاب" تريكة بعد اعتزاله

الرياضة

تريكة
تريكة

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

طالب يعتدى على زميله بـ"موس حلاقة"

#

توقف حركة القطارات السكة الحديد باتجاه الإسكندرية

#

التحفظ على 31 طن دقيق فاسدة بجهة حكومية بالإسكندرية

#

الشبورة المائية تغلق 3 طرق رئيسية بالإسكندرية

مصر

الاهلى

تريكة

اعتزاله

السيد حمدي

قال اللاعب السيد حمدي لاعب النادي الأهلي السابق: "إنه عاشر لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، ويعد من أفضل اللاعبين الذي وجدهم في حياته".

وأضاف في برنامج كلام كورة، مع الإعلامي أحمد سعيد علي قناة "الحدث الجديد": "تريكة سباق للخير في كل الأمور التي يمر بها لاعب كرة القدم، خاصة وقوفه الدائم مع الحالات الإنسانية والناس كلها عارفاه.

وكشف "حمدي" عن سر من كواليس غرفة اللاعبين، قائلًا: "عندما رحل تريكة من الأهلي فتحتنا الدولاب بتاعه وجدنا طابور كبير لورق مدون عليه أسماء أشخاص من إسكندرية حتي أسوان، يقوم بمساعدتهم، فهذا اللاعب نظيف علي كل المستويات، وكل فكرة أنه مسلم عادي كأي شخص أخر بيصلي ويصوم وبيحب بلده"

واختتم حديثه ة بقوله: "كل الأفكار التي تتحدث عنه بالخطأ فهي بعيدة كل البعد عنه".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هوامش ضرورية على إعلان نتيجة الانتخابات

جمال سلطان

الوصاية على السلفية في مصر؟!

محمود سلطان

الحديث المبكر عن تعديل الدستور

فراج إسماعيل

مبروك.. ولكن

حسام فتحي

(نساء زى الفل نجحن فى حكم شعوبهن)

محمد عبدالقدوس

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» حكايات سيدات تعرضن للتحرش الجنسي بالعمل
» 15 ألف طفل في أكبر ألبوم لضحايا بشار
» «المسابقات» تعدل موعد مباراة الأهلي وسموحة
» 3 مفاجآت في نتيجة انتخابات الرئاسة
» فضل شاكر : مستعد لتسليم نفسي للقضاء في هذه الحالة
» قانون عاجل لإخصاء المغتصبين
» سقوط ربة منزل بحوزتها هيروين في شبرا
» اعترافات صادمة لقاتل شقيقته بالمعصرة
» تكريم مراسل "المصريون" في احتفالية اليوم العالمي للتوحد
» مقتل 100 شخص في استهداف مدرسة قرآن
» حريق هائل داخل شقة سكنية فى السلام

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح