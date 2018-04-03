ماذا قال "كلوب" عن فوز "صلاح" بالحذاء الذهبى؟

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ليفربول

صلاح

كلوب

إي إس بي إن

دي بروين

قال المدرب الألماني، يورجن كلوب، إن نجم ليفربول، محمد صلاح، يجب أن يفوز بجائزة أفضل لاعب هذا العام وذلك تقديرًا لأدائه "الرائع" مع الفريق، وتصدره قائمة هدافي الدوري الانجليزي، بحسب ما ذكرته شبكة "إي إس بي إن" الأمريكية .

وأشارت الشبكة، في تقريرها، إلى أن الفرعون المصري، محمد صلاح، سجل  هدفه السابع والثلاثين هذا الموسم في جميع المسابقات الدولية، يوم السبت الماضي، عندما أحرز هدف الفوز للريدز أمام فريق كريستال بالاس، الذي فاز فيه ليفربول فيها ليفربول 2-1 .

ومن المرجح أن يكون كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، أكبر منافسي "صلاح" على الجائز، حيث يدرك "كلوب" تمامًا دور لاعب خط الوسط لوضع فريق بيب جوارديولا في طريقه للفوز بلقب الدوري الممتاز.

وقال "كلوب" لموقع نادي ليفربول: "أعتقد أن مو يستحق هذه الجائرة بنسبة مئة في المئة"، متابعًا "كمدير له، أود أن أقول:" هيا، أثبت ذلك عن طريق اللعب بنفس هذا المستوى لبقية الموسم".

وأضاف "كلوب": "لقد لعب كل اللاعبين موسماً رائعاً، إذ سجلوا الأهداف وخلقوا الفرص، وهو ما يريد الجميع رؤيته".

ولفت: "أنا سعيد لأنني لا يجب أن أتخذ هذا القرار، نعم ، فإن مو يستحق ذلك. لكن إذا قلت الآن أن كيفن دي بروين لا ينبغي أن يكون له أي فرصة، سأكون كاذبا. إنه لاعب رائع، غير أن فريقه مانشستر سيتي، متربع على عرش الدوري ألا أننا يمكننا الفوز بالآخر".

وذكرت الشبكة أن "صلاح" و"دي بروين" سيواجهان بعضهما البعض مساء الأربعاء في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعتقد  السنغالي "ساديو ماني" أن صلاح يمكن أن يكون له تأثير في ملعب "الأنفليد" حيث من الممكن أن يفوز  ليفربول على "سيتي" للمرة الثانية هذا الموسم.

وأردف: "مو يمكن أن يحدث فرقا في المباريات العصيبة"، متابعًا: "إنه لاعب رائع ويساعدنا في الفوز بالمباريات. لقد أظهر مهاراته مع الفريق. الجميع سعداء بوجود مو في الفريق".

ومضي "ماني" "سنساعده على تسجيل المزيد من الأهداف للفريق نريد أن نقدم له المزيد من المساعدة"، "سيتي هي مباراة كبيرة للغاية لكن كل شيء ممكن. نحن نلعب في أنفيلد. سنبذل قصارى جهدنا". 


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