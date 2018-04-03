» سقوط ربة منزل بحوزتها هيروين في شبرا

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القبض على سيدة تهرب أقراص مخدرة
القبض على سيدة تهرب أقراص مخدرة

عبد الراضى الزناتى

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تمكنت الأجهزة الأمنية بشرطة ثان شبرا الخيمة، من القبض على عاطل وربة منزل لقيامهما بترويج المواد المخدرة، وضبط بحوزتهما 250 جرام هيروين.

تلقى الرائد محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بلاغًا يفيد بتردد عاطل وربة منزل، على دائرة القسم، ويقومان بترويج المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين أعد لهم، وتم ضبط كل من، "أحمد. ن" 18سنه عاطل، و"نوره. ر" 23 ربة منزل، وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدرة تزن حوالى 250 جراما، ومبلغ مالى 4200 جنيه وهاتف محمول، وميزان حساس وسلاح أبيض مطواة، بقصد الاتجار.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 10817  لسنة 2018م جنايات قسم ثان شبرا الخيمة وتولت النيابة التحقيق.


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