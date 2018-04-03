03 أبريل 2018 - 11:55 ص

وجهت الأجهزة الأمنية عدة حملات مكبرة على الأسواق والمحلات في الإسكندرية.

وأسفرت الحملات عن ضبط "م ع ي" 30 سنة المدير المسئول عن محل عطارة بدائرة قسم اللبان لحيازته 14 جوال فول سودانى مقشر بإجمالى وزن 770 كجم، 12 عبوة جيل تلميع وتزيين، 10 عبوة كريم باستيرى بإجمالى وزن 100 كجم جميعها بها تغيير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، تحرر المحضر جنح قسم شرطة اللبان وجارى العرض على النيابة.

كما تم ضبط "ر ف م" 38 سنة بائع لحيازته 260 كجم كبده مجمدة محلولة من التجميد وبها تغيير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، تحرر المحضر جنح قسم شرطة محرم بك وجارى العرض على النيابة، و" م ح ا" 38 سنة المدير المسئول عن ثلاجة تبريد بدائرة قسم شرطة أول المنتزه لحيازته 48 صفيحة جبن أبيض بإجمالى وزن 960 كجم،12 قرص جبنه رومى بإجمالى وزن 144 كجم بها تغيير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، تحرر المحضر جنح قسم شرطة أول المنتزه وجارى العرض على النيابة.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل واقعة على حدة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.