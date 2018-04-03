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حقيقة وفاة "زين" أشهر طفل مريض سرطان

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تداولت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن وفاة الطفل زين يوسف الذي عرف بمريض السرطان.

وقد أوضحت والدة زين على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مصطحبة بصورة مع ابنها قائلة: "يوم الأربعاء نروح لعملية لأخذ عينة من الورم ونفهم نوعه وكيفية التعامل معاه".

وأضافت والدة زين: "لو سمحتوا ادعوا لزين جامد ربنا يطمنا، هو كويس ومتقبل الأخبار مستعدين للمعركة الجديدة إن شاء الله وربنا ينصرنا، التحدي هو زين"

وكانت رضوى موسى، أعلنت أن التحاليل الطبية الأخيرة أكدت إصابة ابنها بالسرطان للمرة الرابعة، بعد تمكنه من الانتصار على المرض 3 مرات سابقة، قائلة: إن المسح الذري أظهر وجود ورم جديد بالمثانة، متابعة: "إزاي وأمتى وفين كلها أسئلة اتعلمنا إن ملهاش إجابات في دنيتنا.. دنيا السرطان"، بعد تأكيدها على شفاء ابنها نهائيًا من مرض السرطان، في ديسمبر الماضي، عبر الصفحة الرسمية على "فيس بوك ".

كان الطفل زين ظهر في سلسلة إعلانات في شهر رمضان الماضي، بعنوان: "التحدي هو زين"، أظهرت قصة كفاح الطفل الذي أتم عامه العاشر منذ أشهر قليلة، وتعافيه من مرض السرطان مرتين سابقتين .




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