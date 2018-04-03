صبري رحيل مهدد بالرحيل عن الأهلي

03 أبريل 2018 - 12:00 م

بات من المؤكد خروج لاعب الأهلي صبري رحيل ظهير أيسر النادي الأهلي، من قائمة الفريق الموسم المقبل في ظل عدم قناعة الجهاز الفني بمستواه.

فعلى الرغم من أن حسام البدري المدير الفني للفريق، أعطى اللاعب فرصة المشاركة في مباراة الأمس في ظل غياب التونسي على معلول للإصابة، إلا أن اللاعب لم يقدم المستوى الفني المطلوب منه.

ومن المقرر أن يحسم "البدرى" مع لجنة الكرة الأيام المقبلة عقب عودة محمود الخطيب رئيس النادى من الإمارات، بعض الملفات المتعلقة بمستقبل الفريق ومن بينها ملف الاستغناء عن بعض اللاعبين.