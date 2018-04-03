» فضل شاكر : مستعد لتسليم نفسي للقضاء في هذه الحالة

03 أبريل 2018 - 12:13 م

قال الفنان فضل شاكر إنه على استعداد تام لتسليم نفسه للقضاء اللبناني إذا ما تعهد رئيس الوزراء سعد الحريري بأن تتم محاكمته بصورة عادلة.

وناشد شاكر في حلقات برنامج "حكاية طويلة" الحريري مساعدته والوقوف بجانبه راجيًا أن يحصل على عفو عام عنه في لبنان.

وطالب رئيس الوزراء فضل شاكر بتسليم نفسه للقضاء مؤكدًا له أنه سيضمن له محاكمة عادلة مشيرًا إلى أنه يحاول أن يحصل على عفو عام عنه.

وتداول الكاتب السوري فيصل القاسم أخبار "شاكر" في تدوينة علي موقع التواصل الاجتماعي" تويتر"، قائلا فيها: "الفنان اللبناني المطارد فضل شاكر يطالب الحريري بالعفو عنه.. ويطلق أغنية جديدة!

يذكر أن الفنان اللبناني، عقب اختتام السلسلة التليفزيونية كتب تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال فيها «أتوجه بالشكر إلى الشعب اللبناني الحبيب بكافة أطيافه وإلى الجمهور العربي العزيز وإلى كل من استمع لحكايتي على مدى ثلاثة أيام… أشكر كل المؤمنين ببراءتي وأشكر الرئيس سعد الحريري على موقفه… نلتقي قريبا بإذن الله».

ورد وزير الدفاع اللبناني سمير مقبل على تصريحات شاكر بأنه اعترف ببراءته، نافيا ذلك في بيان قال فيه إنه «لم يتدخل يوما بشأن القضاء أو الحلول محله ليدين أو يبرئ» خصوصا في «موضوع مقدس لديه يتعلق بالتعرض للجيش».

وكانت قناة «الجديد» اللبنانية أجرت مقابلة مع الفنان شاكر، المتواري في أحد بيوت مخيم عين الحلوة، منذ نحو خمس سنوات.

وأكد شاكر مجددا أنه مظلوم، ولا علاقة له بأي قتال جرى بين جماعة الشيخ أحمد الأسير، وبين الجيش اللبناني، مطالبا الرئيس ميشيل عون بإصدار عفو عام «لن يسمع أحد في لبنان بعده صوت الرصاص»، حسب قوله.

وقال فضل شاكر إن «حقد» النظام السوري وحزب الله عليه بدأ منذ دعائه على بشار الأسد عام 2012، في حفلة غنائية في المغرب، قائلا إن «جميع السفارات السورية حول العالم، وأشخاصا من داخل لبنان، هددوه بالقتل».

وكشف شاكر أنه امتلك سلاحا بعلم الدولة اللبنانية، بعد تخصيص موكب وحماية له في أعقاب التهديدات، موضحا أنه رفض عرضا بالانتقال إلى منزل تحت حماية الأمن اللبناني، مفضلا مغادرة البلاد، إلا أن أحداث عبرا منعته من ذلك.

واتهم فضل شاكر عناصر من سرايا المقاومة، الموالين لحزب الله، بقصف مناطق الجيش، مبرئا جماعة أحمد الأسير.

وشدد فضل شاكر على أن ضابطين في الجيش اللبناني تواصلا معه قبل أحداث عبرا، واتفقا على أن يسلمهما جميع الأسلحة التي يملكها هو ومرافقوه، مقابل رفع الطلب الأمني عن عدد من مرافقيه اتهموا بتشكيل عصابة لمجرد ظهورهم مسلحين في جنازة، حسب قوله.

وعن حياته الشخصية، قال فضل شاكر إنه يقيم في منزل متواضع في مخيم عين الحلوة، ويوجد عنده دائما عدد من الأصدقاء، يتسامرون إلى حين طلوع الفجر.

وفاجأ الفنان اللبناني المعتزل فضل شاكر جمهوره بفيديو يظهر فيه وهو يغني أغنية جديدة بعنوان «ليه الجرح»، بعد غياب عن الساحة الفنية دام لعدة سنوات.

وأفادت وسائل إعلامية أن الفنان شاكر ظهر في الفيديو، الذي نشر على «يوتيوب» وتداوله العديد من المواقع الإخبارية، وهو يغني ويعزف على آلة الأورغ بمشاركة نجله محمد شاكر، الذي دخل عالم الغناء أخيرا.

وتأتي هذه الأغنية ضمن إطلالته الأخيرة في سلسلة «حكاية طويلة» التي بثت عبر قناة «الجديد» اللبنانية.

كانت محكمة لبنانية عسكرية قضت في أيلول/ سبتمبر الماضي، بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة على فضل شاكر، وتجريده من حقوقه المدنية.