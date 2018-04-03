» 3 مفاجآت في نتيجة انتخابات الرئاسة

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قال المهندس هاني محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق، إنه لم يكن أحد يتوقع أن تصل نسبة التصويت إلى 41% مطلقًا قبل بداية العملية الانتخابية، ولكن مع اليوم الانتخابي الأول بدأت التوقعات تشير إلى أن نسبة الإقبال ستكون جيدة.

وأضاف "محمود"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي"، بأن نتيجة الانتخابات الرئاسية تضمنت 3 مفاجأت له، وهى مشاركة 24 مليون مصري في الانتخابات، حيث كان يراها دربًا من الخيال.

وتابع وزير التنمية الإدارية الأسبق بأن حصول المرشح الرئاسي موسى مصطفى على 650 ألف صوت كان مفاجأة، بالإضافة إلى أن نسبة الأصوات الباطلة أمر لم يكن متوقع و يعد مفاجأة أيضا.

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