جنايات المنيا تنظر محاكمة 16 متهما فى ذكرى يناير

03 أبريل 2018 - 12:14 م

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار محمد رشاد محاكمة 16 متهمًا فى أحداث تظاهر فى الذكرى الرابعة لثورة يناير 2011.

وقال مصدر قانونى، إن المحكمة سوف تستكمل سماع مرافعة الدفاع عن باقى المتهمين والبالغ 16 متهما بينهم 2 محبوسين على ذمة القضية الباقون مخلى سبيلهم ومفرج عنهم بينهم حدث متورطين فى أحداث تظاهر وقعت ابات احياء الذكرى الرابعة لثورة يناير بمركز المنيا.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة فى عام 2015 ، وشملت عدة اتهامات من بينها الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف والشغب والدعوة للتظاهر ضد الجيش والشرطة .