شهادة مؤثرة لـ"توفيق" حول شباب ثورة يناير

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نشر خالد داود رئيس حزب الدستور، جزءا من إحدى كتابات الكاتب والروائي الراحل، أحمد خالد توفيق متحدثًا فيها عن أحلام وطموحات شباب الثورة، قائلًا: "لا ينكر أحد من الناس أن الناس تعبت من الثورة فعلاً، وهى لا تذكر كيف كانت الحياة أيام مبارك، لكنها متأكدة من أنها كانت أفضل أمنًا وأكثر رخاء".

وأضاف: "والحقيقة هى أن ما شهدناه من أهوال لم يكن سببه الثورة ولكنها محاولات من يصرون على هزيمتها، فكانت هناك كذلك درجة كبيرة من الانفلات والتعجل ونفاد الصبر لدى الناس، بحيث صارت المظاهرات فى كل مكان، وقد كتبت كثيرًا أيام المجلس العسكرى والإخوان أنتقد قطع الطرقات أو محاصرة مجمع التحرير أو..أو"

وتابع "داود" في نشرة لكتابات "توفيق": "كما قلنا لقد أخرجت الثورة أفضل ما فينا وأسوأ ما فينا، وأزاحت غطاء البكابورت الذى كان يخفى كوارث، ولكن فى النهاية تظل حقيقة أن كل مشكلة نحن فيها تم بذر بذرتها أيام مبارك.. من الذى أضاع كل هذه الأعوام من دون تدبير طاقة بديلة؟ من الذى لم يواجه مشاكل الصحة والتعليم والبطالة والإسكان؟

وأردف: "وجد الناس أن شيئًا لم يتغير فصبوا جام غضبهم على الرجل الذى طلب منهم المواجهة ، وحفظوا الشعارات والأكاذيب التى أطلقتها آلة ضخ الأكاذيب المسماة (الإعلام).

وأشار: "هناك جريمة جديدة اخترعتها الديمقراطية المصرية، هى جريمة (الترشح للرئاسة)، فى عصر مبارك تم تمزيق أيمن نور ونعمان جمعة لأنهم ترشحوا أمام مبارك، اليوم يتلقى حمدين صباحى شتائم شريحة لا بأس بها من الشارع لأنه ترشح امام السيسى، مع أن الترشح لا يعنى الفوز.

واختتم نشر كتاباته بقوله: "هؤلاء الشباب واجهوا صاحب اللحم الرديء،  النتيجة هى أن الناس انهالوا سبًا وركلاً وضربًا فى هؤلاء الشباب واتهموهم بالرعونة والعمالة، بينما قالوا لصاحب اللحم  (آسفين).. لكن سوف يتعلم الناس الدرس بالطريقة الصعبة وبعد فوات الأوان، ويتعلمون أنه لا يصح إلا الصحيح، وأن الشباب الذين قاموا بالثورة كانوا أفضل وأنبل ما فينا، ولن يذهبوا لمزبلة التاريخ أبدًا .


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