النائب العام يهنىء السيسي بفوزه في الانتخابات

03 أبريل 2018 - 12:44 م

هنأ المستشار نبيل صادق، النائب العام، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، واستمراره لفترة ولاية ثانية.

وقال النائب العام خلال بيان له اليوم الثلاثاء، بسعدنى وأعضاء النيابة العامة أن نبعث لشخصكم الكريم بأخلص التهاني وأطيب التمنيات.

وعبر النائب العام عن فرحته بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات، ودعا الله أن يسدد خطاه على طريق التقدم والعزة، وأن يديمه لمصر والأمة العربية، وأن يحقق لمصر دائما الرفعة بقيادته الرشيدة.