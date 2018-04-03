راجمات جديدة تنتظر اليهود في مسيرات العودة

03 أبريل 2018 - 12:53 م

نشر الناشط السياسي حذيفة عزام صورة لراجمة " البلوك" الفلسطينية ، والتي سيتم استخدامها في انتفاضة المسيرة الكبري ليوم الأرض الجمعة القادمة .

واضاف علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر راجمة البلوك(الطوب والحجارة) العابرة للقارات ستدخل الخدمة الجمعة القادمة

لنرى هل ستنفع معها خوذ يهود؟ أشك في ذلك فالبلوكة ستدخل الخوذ في رؤوس الجنود بإذن الله .

وعلق مغردون علي راجمة البلوك ، حيث غرّد حساب أبو خالد قائلا : صنعو منجنيق بدائي بسيط ...ولكن كبير الحجم ومايكلف شئ طوب صخري مغموس بماده لزجه مشتعله ...ولعن والدينهم فوق روسهم

‏واضاف في تعليقه لو يحطو فيها بنزين او ديزل ..،ويولع فيها ويرسل فوق روسهم اليهود ، لازم تطور هذه الفكره ....وتحطو مطاط اقوى من ذاك ...وتكبروا حجم الحجر مغموس بالبنزين المشتعل.

فيما غرّد حساب السيد العربي : مشكلة الاحتلال أن هذه القذائف لا تدخل ضمن

مرمى القبة الحديدية.. فبرمجة القبة الحديدية لاتتعرف على إحداثيات البلوك.

يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه فرقة "غزة" العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقيادة يهودا فوكس، لمواجهة المظاهرات الفلسطينية ومسيرات العودة المرتقبة على حدود قطاع غزة يوم الجمعة القادم. وقامت قوات الاحتلال بتوسيع حيز إطلاق النار، والقنوات والسواتر الترابية والأسلاك الشائكة ، وذلك بهدف صد المتظاهرين ومنعهم من عبور السياج الحدودي.