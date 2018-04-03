  • الثلاثاء 03 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:34 م
بحث متقدم
احتفالات بفوز السيسي

بالفيديو.. احتفالات الشعب المصري بفوز الرئيس

أحمد خالد توفيق

شهادة مؤثرة لـ"توفيق" حول شباب ثورة يناير

راجمات جديدة لمواجهة الاحتلال

راجمات جديدة تنتظر اليهود في مسيرات العودة

نجيب ساويرس

ساويرس يجيب هل يوزع "عشره" للمسلم والقبطي

تريكة

هذا ما وجده اللاعبون داخل "دولاب" تريكة بعد اعتزاله

احمد خالد توفيق

ماذا قالت "بي بي سي" عن وفاة أحمد خالد توفيق

مأمور سجن العقرب

أفعال هذا الشخص تنفي عن الجماعة الإسلامية النفاق

فيديو .." نافعة ": مصر تدعم التدخل الروسي في سوريا

الرئيس سيسعى لنقل السلطة لأحد معاونيه

مشاهد ذبح داخل مدرسة

تجسيد مشاهد ذبح داخل مدرسة في يوم اليتيم

صلاح

«صلاح» يصدم جمهور الريال

راجمات جديدة تنتظر اليهود في مسيرات العودة

عرب وعالم

راجمات جديدة لمواجهة الاحتلال
راجمات جديدة لمواجهة الاحتلال

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

أول تعليق من الإخوان على مسيرة العودة الكبرى

#

لحظة استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال

#

تشييع جثمان فلسطيني استشهد برصاص الاحتلال

#

مفاجأة جديدة في مقتل سائق بموقف بنها

المتظاهرين

قوات الاحتلال

مسيرات العودة

راجمات البلوك

الجمعة القادمة

نشر الناشط السياسي حذيفة عزام صورة لراجمة " البلوك" الفلسطينية ، والتي سيتم استخدامها في انتفاضة المسيرة الكبري ليوم الأرض الجمعة القادمة .

واضاف علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر راجمة البلوك(الطوب والحجارة) العابرة للقارات ستدخل الخدمة الجمعة القادمة

لنرى هل ستنفع معها خوذ يهود؟ أشك في ذلك فالبلوكة ستدخل الخوذ في رؤوس الجنود بإذن الله .

وعلق مغردون علي راجمة البلوك ، حيث غرّد حساب أبو خالد قائلا : صنعو منجنيق بدائي بسيط ...ولكن كبير الحجم  ومايكلف شئ طوب صخري مغموس بماده لزجه مشتعله ...ولعن والدينهم  فوق روسهم

‏واضاف في تعليقه لو يحطو فيها بنزين او ديزل ..،ويولع فيها ويرسل فوق روسهم اليهود ، لازم تطور هذه الفكره ....وتحطو مطاط اقوى من ذاك ...وتكبروا حجم الحجر مغموس بالبنزين المشتعل.

فيما غرّد حساب السيد العربي : مشكلة الاحتلال أن هذه القذائف لا تدخل ضمن

مرمى القبة الحديدية.. فبرمجة القبة الحديدية لاتتعرف على إحداثيات البلوك.

يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه فرقة "غزة" العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقيادة يهودا فوكس، لمواجهة المظاهرات الفلسطينية ومسيرات العودة المرتقبة على حدود قطاع غزة يوم الجمعة القادم. وقامت قوات الاحتلال بتوسيع حيز إطلاق النار، والقنوات والسواتر الترابية والأسلاك الشائكة ، وذلك بهدف صد المتظاهرين ومنعهم من عبور السياج الحدودي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هوامش ضرورية على إعلان نتيجة الانتخابات

جمال سلطان

الوصاية على السلفية في مصر؟!

محمود سلطان

الحديث المبكر عن تعديل الدستور

فراج إسماعيل

مبروك.. ولكن

حسام فتحي

(نساء زى الفل نجحن فى حكم شعوبهن)

محمد عبدالقدوس

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» حكايات سيدات تعرضن للتحرش الجنسي بالعمل
» 15 ألف طفل في أكبر ألبوم لضحايا بشار
» «المسابقات» تعدل موعد مباراة الأهلي وسموحة
» 3 مفاجآت في نتيجة انتخابات الرئاسة
» فضل شاكر : مستعد لتسليم نفسي للقضاء في هذه الحالة
» قانون عاجل لإخصاء المغتصبين
» سقوط ربة منزل بحوزتها هيروين في شبرا
» اعترافات صادمة لقاتل شقيقته بالمعصرة
» تكريم مراسل "المصريون" في احتفالية اليوم العالمي للتوحد
» مقتل 100 شخص في استهداف مدرسة قرآن
» حريق هائل داخل شقة سكنية فى السلام

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح