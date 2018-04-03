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وجبات «السلطة» تشعل غضب لاعبي الفراعنة

الرياضة

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تعاقد اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، مع شركة تغذية لتنظيم وجبات اللاعبين خلال المعسكرات المقبلة وشهر رمضان المبارك قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم بروسيا 2018.

تلك الشركة تسببت في غضب عدد كبير من اللاعبين، بسبب وجبات السلطة التي تناولتها القائمة والتي وصلت إلى 17 نوعًا من أطباق السلطة بكميات محدودة.

وفوجئ اللاعبون خلال معسكر سويسرا الماضي، بوجود كم كبير من أطباق السلطة على مائدة الغداء بجانب كميات بسيطة من النشويات واللحم، ما جعلهم في حالة عدم ارتياح.

ومن المقرر أن يخوض "الفراعنة"، معسكرًا خلال شهر مايو وأول يونيو المقبل، يتخلله ثلاثة مواجهات ودية أمام الكويت يوم 26 مايو، ثم كولومبيا بالعاصمة الإيطالية روما يوم 1 يونيو المقبل، ويُختتم المعسكر بمواجهة بلجيكا بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، يوم 6 يونيو في إطار الاستعداد لنهائيات كأس العالم.

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