عقب فوز "السيسى".. المصريون محبطون

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الانتخابات

السيسي

تاجس شاو

الإحباط

ذكر موقع "تاجس شاو" الألماني، أنه بالرغم من إعادة انتخاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بنسبة 97%، إلا أن إحباط المصريين من الحكومة الحالية في ازدياد.

وأشار الموقع، في تقريره، إلى أنه لا شك في أن الرئيس "السيسي" يتمتع بشعبية كبيرة داخل مصر، لافتًا إلى أن "السيسي" يمثل صورة رجل قوي قاد البلاد للخروج من الفوضى التي عقبت ثورة "يناير" عام 2011.

ونوه التقرير بأن نسبة الإقبال على الانتخابات المصرية "ضعيفة" مقارنة بالسنوات الماضية، رغم قفز نسبة المشاركة من 21% إلى 41%، عند إعلان فوز "السيسى"، مشيرًا إلى أنه رغم ازدياد الدعوات للمشاركة في الانتخابات، وادعاءات تقديم المواد الغذائية والأموال النقدية للناخبين، غير دعوات تطبيق غرامة مالية على المتخلفين عن الانتخابات، إلا أن ما يقرب من ثلثي الناخبين فضلوا البقاء في المنزل.

ولفت الموقع إلى أن أسباب عزوف كثير من المصريين عن الانتخابات "واضحة"، مرجعًا ذلك إلى ازدياد معدلات التضخم، تزامنًا مع ثبوت رواتب أغلبية الموظفين، فضًلا عن أن قرارات تخفيض الدعم التي تبعت الإصلاحات الاقتصادية ألحقت  الضرر للكثير من المصريين، كما أن معظم المدارس والجامعات من الدرجة الثالثة.

علاوة على ذلك، فإن الحريات التي كافح من أجلها المصريون في ثورة 2011 قد حجبها النظام الحالي، فقد ضيق النظام الخناق على حرية التعبير والصحافة، ومنظمات المجتمع المدني، معتبرًا قضايا كالفصل بين السلطات وحقوق الإنسان هي مجرد هوامش في تاريخ مصر.

وفي السياق ذاته، يعتقد العديد من المراقبين أن بعد فوز الرئيس "السيسي" بالانتخابات، سيطالب البرلمان للمصري بتمديد فترة الرئاسة، متخذًا من سلفه حسني مبارك والحكام الأفارقة، قدوة بذلك .

وتساءل الموقع عما الذي سيتغير بعد الانتخابات الحالية في مصر؟، موضحًا أن ربما يتغير القليل في مستقبل مصر، إذ سيستمر "السيسى" في استثمار المليارات في مشاريع كبرى مرموقة مثل توسيع قناة السويس ومحطات الطاقة والعاصمة الجديدة.

في المقابل، زعم الموقع أن النظام الحالي سوف يستمر في تعذيب الإسلاميين المتشددين ويعتقل المنشقين منهم دون محاكمة عادلة بدلاً من بناء الجسور والسماح بالتنفس الجوي.

وتابع: لقد تعب المصريون من فكرة الثورة بعد التجارب المريرة التي عاشوها بعد عام 2011، ومع ذلك فإن زيادة الشعور بالإحباط  واليأس بين المواطنين، قد يكون كافيًا لجعل "برميل" الصبر للمصريين يفيض وينقلب على صاحبه"، على حد قول الموقع.

ومن هذا المنطلق، أوضح الموقع أن هذا ما يفسر توتر الحكومة قبل الانتخابات وأثنائها، في النهاية، قد يؤدي تطلع حكومة الحالية إلى السيطرة الكاملة إلى فقدان السيطرة الكاملة.

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