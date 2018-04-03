» "نجلة صدام" تكشف مفاجأة عن صواريخ العراق

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رغد صدام حسين

صواريخ العراق

صاروخ العابد

حمل الأقمار الصناعية

حكم صدام

استنكرت رغد صدام حسين نجلة الرئيس العراقي الأسبق الحالة التي وصلت إليها العراق ، متسائلة : " من كان يظن أن العراق الذي أطلق صاروخ للفضاء 1988 ، سيغرق اليوم بمياه الأمطار والفساد".

واضافت علي حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر صاروخ العابد هو أول صاروخ من صنع عربي تم صنعه ليحمل الأقمار الصناعية إلى مداراتها في الفضاء الخارجي وتم صنعه من قبل هيئة التصنيع العسكري في العراق بقدرات عراقية خالصة 100% وتم إطلاقه وتجربته بنجاح.

وقد علق حساب ابن الشام الأموي علي منشور نجلة صدام قائلا : حكام العرب هم من دمروا العراق وتآمروا عليه خدمة الصهاينة ..الحكام أعدي أعداء الأمة وخطرهم أكبر من خطر الفرس واليهود .

بينماغرد حساب ابو احمد لا عراق بعد الشهيد الاسد صدام حسين المجيد هنيئا له الشهاده ورحمه الله تغشاه وعظم اجرك اختي رغد وعظم الله اجر الامه الاسلاميه.


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