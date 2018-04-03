مطار القاهرة يحبط تهريب 4 سبائك ذهب

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تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي من إحباط تهريب 4 سبائك ذهب و15 قطعة مشغولات بحوزة راكبين إلى مومباى.

وأكد مصدر، أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران المتجهة إلى مومباي، اشتبهت الخدمة المعينة على جهاز كشف الأجسام في راكبين أثناء مرورهما من جهاز كشف الأجسام، وبتفتيشهما ذاتيًا عثر بحوزة الراكب الأول على 2 سبيكة ذهب و8 قطع ذهب مخبأة أسفل جواربه التي يرتديها مثبتين بشريط لاصق أصفر اللون.

وعثر بحوزة الراكبة الثانية على 2 سبيكة ذهب و7 قطع ذهب مخبأين أسفل جواربها التي ترتديها مثبتين بشريط لاصق أصفر اللون وكذا عثر بداخل حقيبة اليد الخاصة بالراكبة على قطعة ذهب و3 عملات ذهبية، بإجمالي نحو 4.2 كيلوجرامات.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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