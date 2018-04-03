» نادي مستشاري قضايا الدولة يهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات

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أعرب مستشار أحمد محمد خليفة، رئيس نادي مستشاري قضايا الدولة، وأعضاء مجلس ادارة النادي بأسمي آيات الاحترام والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيين له موفور الصحه والسعادة، وارق التهاني القلبية علي الثقة الغالية، التي أولاها الشعب المصري العظيم، لفخامته والتي توجت بالفوز بفترة رئاسية ثانية في انتخابات حرة نزيهه شهد لها القاصي والداني، وبرهن خلالها أبناء الشعب المصري بمشاركتهم الايجابية علي رغبتهم الصادقة وحسهم ووعيهم، الوطني الاصيل.

وان ما شهدته مصرنا في السنوات الاربع الماضية، من عمل داوب ، وجهدا مخلص وجاد، الأمر الذي يمثل حافظ قويا للمضي قدما في مسيرة البناء والتطوير لمصرنا الغالية، سألين المولي ان يوفقكم ويرعاكم علي طريق الحق والعدل، ويسدد خطاكم.


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