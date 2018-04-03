اعتماد 62 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات الخطة الموحدة لمركز المنيا

03 أبريل 2018 - 01:57 م

تقوم الوحدة المحلية لمركز المنيا بطرح وتنفيذ عدد من مشروعات الخطة الموحدة بإجمالي تكلفة بلغت 62 مليونًا و648 ألف جنيه في قطاعات الكهرباء والرصف والكباري وتحسين البيئة وتدعيم الاحتياجات، من خلال طرح وتنفيذ 16 مشروعًا من مشروعات مديريات الخدمات بإجمالي تكلفة 5 ملايين و351 ألفًا و829 جنيهًا بمديريات الشباب والصحة والطب البيطري ومرافق المدارس، وتنفيذ مشروعات تابعة لتمويل صندوق خدمات المحافظة بتكلفة 3 ملايين و944 ألفًا و472 جنيهًا منها إعادة بناء منازل للمرأة المعيلة بتكلفة تقدر بنحو 2 مليون و70 ألف جنيه، وكذلك تنفيذ مشروعات رصف بالمدينة وقريتي بنى محمد سلطان والبرجاية وفق إعادة الشىء لأصله بتكلفة 4 ملايين و273 ألف و301 جنيه.

أشار المهندس محمد سيد رئيس مركز المنيا إلى أنه تم إجراء عدد من الأعمال والجهود خلال الخمسة أشهر الماضية فى جميع الاختصاصات منها تطوير وتسوير كورنيش النيل وإصلاح جميع المعدات المعطلة بالوحدات المحلية التابعة للمركز، كما شملت الأعمال إجراء إصلاحات إدارية في إدارات الموارد البشرية والمركز التكنولوجي والشئون الإدارية منها إنشاء قاعدة بيانات سليمة وكاملة بالوحدة المحلية وما يترتب عليها من تنظيم كل الحقوق والواجبات للموظفين وفقًا لقانون الخدمة المدنية وإجراء حصر شامل وإصلاح أجهزة الحاسوب وإدخالها بكل الإدارات وإعادة هيكلة الموظفين ما ينعكس على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.