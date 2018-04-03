  • الثلاثاء 03 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر03:13 م
بحث متقدم
إبراهيم منير

قيادي إخواني: هذه مغالطات "إبراهيم منير"

صورة الطفلة

تطورات مثيرة في رضيعة سجن القناطر

علي جمعة

شاهد.. كيف هنأ علي جمعة السيسي بالرئاسة

تامر عبد المنعم

نجاة تامر عبد المنعم من "موت محقق"

احتفالات بفوز السيسي

بالفيديو.. احتفالات الشعب المصري بفوز الرئيس

أحمد خالد توفيق

شهادة مؤثرة لـ"توفيق" حول شباب ثورة يناير

راجمات جديدة لمواجهة الاحتلال

راجمات جديدة تنتظر اليهود في مسيرات العودة

نجيب ساويرس

ساويرس يجيب هل يوزع "عشره" للمسلم والقبطي

تريكة

هذا ما وجده اللاعبون داخل "دولاب" تريكة بعد اعتزاله

احمد خالد توفيق

ماذا قالت "بي بي سي" عن وفاة أحمد خالد توفيق

اعتماد 62 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات الخطة الموحدة لمركز المنيا

قبلي وبحري

محافظة المنيا
محافظة المنيا

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

غرامة 2.5 مليون جنيه على أي سيدة تتجسس على هاتف زوجها

#

منطقة حرة جديدة لتوفير 14 ألف فرصة عمل

#

محافظ المنيا يتابع أعمال إنشاء محطة مياه وشبكات أبوقرقاص

#

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالمنيا

محكامة النقض

الانضمام لجماعة الاخوان

جنيايات المنصورة

اقتحام قسم المنصورة

تقوم الوحدة المحلية لمركز المنيا بطرح وتنفيذ عدد من مشروعات الخطة الموحدة بإجمالي تكلفة بلغت 62 مليونًا و648 ألف جنيه في قطاعات الكهرباء والرصف والكباري وتحسين البيئة وتدعيم الاحتياجات، من خلال طرح وتنفيذ 16 مشروعًا من مشروعات مديريات الخدمات بإجمالي تكلفة 5 ملايين و351 ألفًا و829 جنيهًا بمديريات الشباب والصحة والطب البيطري ومرافق المدارس، وتنفيذ مشروعات تابعة لتمويل صندوق خدمات المحافظة بتكلفة 3 ملايين و944 ألفًا و472 جنيهًا منها إعادة بناء منازل للمرأة المعيلة بتكلفة تقدر بنحو 2 مليون و70 ألف جنيه، وكذلك تنفيذ مشروعات رصف بالمدينة وقريتي بنى محمد سلطان والبرجاية وفق إعادة الشىء لأصله بتكلفة 4 ملايين و273 ألف و301 جنيه.

أشار المهندس محمد سيد رئيس مركز المنيا إلى أنه تم إجراء عدد من الأعمال والجهود خلال الخمسة أشهر الماضية فى جميع الاختصاصات منها تطوير وتسوير كورنيش النيل وإصلاح جميع المعدات المعطلة بالوحدات المحلية التابعة للمركز، كما شملت الأعمال إجراء إصلاحات إدارية في إدارات الموارد البشرية والمركز التكنولوجي والشئون الإدارية منها إنشاء قاعدة بيانات سليمة وكاملة بالوحدة المحلية وما يترتب عليها من تنظيم كل الحقوق والواجبات للموظفين وفقًا لقانون الخدمة المدنية  وإجراء حصر شامل وإصلاح أجهزة الحاسوب وإدخالها بكل الإدارات وإعادة هيكلة الموظفين ما ينعكس على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

دفاع عن المهنة .. وليس عن المصري اليوم ومصر العربية

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

الحديث المبكر عن تعديل الدستور

فراج إسماعيل

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

مبروك.. ولكن

حسام فتحي

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تأجيل محاكمة بديع في قضية "فض اعتصام رابعة"
» السعودية ترفع الحظر عن الجوافة المصرية
» «الجبلاية» ترد على استبعاد «صلاح» من مونديال روسيا
» في سوريا رؤية المعتقل بـ"مليونا ليرة"
» نادي مستشاري قضايا الدولة يهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات
» بالفيديو.. طفل يؤدي عمرة عن "صدام حسين"
» وجبات «السلطة» تشعل غضب لاعبي الفراعنة
» وزير التموين يزف خبرا سارا للمواطنين
» "نجلة صدام" تكشف مفاجأة عن صواريخ العراق
» حكايات سيدات تعرضن للتحرش الجنسي بالعمل
» 15 ألف طفل في أكبر ألبوم لضحايا بشار

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح